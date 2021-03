Próximos iPads Pro poderão ter chip equivalente ao M1

A não ser que todos os rumores publicados até o momento estejam redondamente enganados, já é praticamente certo que veremos uma nova geração do iPad Pro em algum momento das próximas semanas ou meses — tudo indica, afinal de contas, que a Maçã reservará este mês de março para atualizar seus tablets (e, quem sabe, anunciar otras cositas más).

Pois em um vídeo recente (publicado no último dia 17, mas trazido à atenção do mundo tecnológico só no último fim de semana), Mark Gurman, da Bloomberg, compartilhou mais alguns detalhes do que podemos esperar nos novos iPads Pro. E um detalhe chama a atenção: o poder de processamento… muito poder de processamento.

De acordo com Gurman, a próxima geração dos iPads Pro será equipada com um processador de potência semelhante ao M1, que equipa os Macs mais recentes. Sim: se o (notoriamente certeiro) repórter estiver correto, os próximos tablets profissionais da Maçã terão um poder de processamento que, em certas métricas, supera até mesmo alguns chips Core i9, da Intel.

Caso a previsão esteja correta, a nova geração dos iPads Pro representará um marco e tanto para a Apple: claro, os chips da série A já são extremamente potentes e capazes em suas versões atuais, mas um tablet que se equipare em poder aos seus Macs contemporâneos poderá abrir uma série de novas possibilidades para os dispositivos móveis — pensem na chegada de aplicativos profissionais, como o Final Cut Pro ou o Logic Pro, ou em recursos ainda mais apurados para ilustração, design, edição de vídeos e processamento de arquivos 3D. O céu será o limite.

Seguindo com os rumores ventilados por Gurman, apenas o iPad Pro de 12,9 polegadas receberá uma tela Mini-LED (com brilho e taxa de contraste superiores), enquanto o modelo de 11″ continuará com o painel LCD tradicional. Ambos os tablets deverão receber conectividade 5G e câmeras melhores, de acordo com o repórter.

Vale notar que, nas palavras de Gurman, os novos iPads Pro chegarão “nos próximos meses” — ou seja, pode ser que a apresentação dos tablets não necessariamente ocorra agora em março. O jornalista citou também uma nova geração do iPad de entrada, limitando-se a afirmar que ela será mais fina e chegará “mais além”, ainda em 2021.

Aguardemos, portanto.

