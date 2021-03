WidgetPod é um mostrador de músicas belíssimo e personalizável para a sua tela inicial

Desde o lançamento dos widgets para a tela inicial do iOS 14, diversos aplicativos dedicados à criação deles chegaram à App Store, os quais proporcionam um amplo arsenal de ferramentas para a livre criação e personalização desse recurso dentro das limitações impostas pela Apple.

Porém, nenhum app dessa categoria — ao menos que eu já tenha testado anteriormente — propõe uma experiência tão agradável quanto a do WidgetPod.

Compatível tanto com o Apple Music quanto com o Spotify, o utilitário — criado pelo mesmo desenvolvedor do Marvis Pro (um cliente de músicas alternativo para o Apple Music sobre o qual já comentamos aqui) — cumpre com excelência sua proposta de entregar uma experiência simples e objetiva para o usuário exibir, de uma forma visual (e muito atraente, diga-se), suas músicas em reprodução na tela inicial do iPhone.

O WidgetPod permite a personalização da experiência completa: tanto para os widgets quanto para a interface do aplicativo em si. Vamos, então, a cada uma delas.

Widgets

O design dos widgets segue, propositalmente, a linguagem de design do iOS. Até o momento, os widgets podem ser configurados em dois tamanhos (pequeno e médio) e sua personalização considera tanto o modo claro quanto escuro do sistema.

Por padrão, os widgets usam como estilo para o plano de fundo um degradê baseado na arte do álbum em reprodução, que leva um efeito de desfoque semelhante às transparências que a Apple gosta de aplicar a muitos elementos do sistema. O plano de fundo também pode ser personalizado com uma cor sólida a partir de uma paleta de cores supercompleta com conta-gotas, ajustes manuais e até mesmo com um código HEX.

Usuários pode escolher exibir a capa do álbum em reprodução nos formatos grande (que ocupa toda a interface do widget menor) e padrão (que ocupa metade da área do widget médio). Ainda para esse último, uma imagem adicional pode ser configurada para preencher o fundo, criando uma moldura para a arte do álbum que se estende por toda a lateral do widget.

É possível, também, esconder a arte de capa do álbum e deixar apenas os textos em exibição. Entre as opções de texto que podem ser mostradas, estão o título da canção, do álbum e o nome do artista, que também podem ser ocultas individualmente. A fonte dos textos pode levar qualquer opção de cor entre as definidas por padrão ou personalizadas de acordo com as preferências do usuário, tal como o tom de fundo do widget.

Além do estilo, é possível também personalizar a ação de toque no widget para abertura do app, abertura do player de música dentro do WidgetPod, redirecionamento para o app de streaming da música e reproduzir/pausar e avançar/retroceder. Também é possível mostrar ou ocultar os ícones do indicador do serviço de músicas que você utiliza (Apple Music ou Spotify) e os controles básicos de reprodução de áudio (próxima música, anterior e reproduzir/pausar).

Ao acionar qualquer botão de controle do conteúdo, um crash acontece na tela por conta de uma solução do próprio desenvolvedor, uma vez que a Apple não permite que os widgets sejam interativos para além de atalhos diretos para sessões do aplicativo. É uma boa solução, mas não tão elegante por causa das limitações de API do iOS.

Interface do aplicativo

A experiência fluída e intuitiva do WidgetPod é muito influenciada pelas diretrizes do iOS, o que nos apresenta uma interface bastante familiar desde o primeiro uso. Como se não bastassem todas as personalizações do widget, ainda é possível adaptar a aparência do aplicativo pelos temas claro e escuro do iOS e editar o tom da cor de todos os ícones e textos da interface.

Há também diversas opções de ícones alternativos do aplicativo com cores gradientes para agradar a quase todos.

Dica: o ícone padrão do WidgetPod combina bastante com o do MacMagazine! 😛

Em depoimento ao MacMagazine, Aditya Rajveer (desenvolvedor do app) afirmou que o suporte ao português (do Brasil) chegará em breve, junto a outras adições como um widget de tamanho maior.

O WidgetPod é gratuito na App Store e conta com uma compra única/vitalícia de meros R$10,90 para a versão Pro — que disponibiliza a personalização completa dos widgets (controles de playback, temas dinâmicos e mais), suporte ao Spotify, sincronização via iCloud, notificações de reprodução e ícones alternativos para o aplicativo.