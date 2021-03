Apple faz lobby contra projeto de lei “anti-App Store” do Arizona

O Arizona é um dos estados americanos cujos legisladores estão tentando que permitir que desenvolvedores usem métodos de pagamento de terceiros em apps, a fim de contornar as taxas da App Store e do Google Play.

Enquanto o projeto segue para o Senado, ambas as gigantes de tecnologia estão fazendo lobby pesado contra a emenda, como divulgado pelo Protocol.

O gerente sênior de assuntos governamentais da Apple, Rod Diridon — que fez lobby contra um projeto de lei em torno do direito ao reparo na Califórnia, em 2019 —, teria sido chamado para ajudar com a legislação do Arizona.

A Maçã também se juntou à Câmara de Comércio do Arizona e contratou Kirk Adams, (ex-chefe de gabinete do governador do Arizona), além de Doug Ducey (porta-voz da Câmara dos Representantes do Arizona), para discutir a emenda.

Passamos por um fim de semana muito difícil, em que a Apple e o Google provavelmente contrataram quase todos os lobistas da cidade.

Não está claro se o projeto será aprovado no Arizona, já que ele enfrenta a oposição de legisladores estaduais democratas os quais não acreditam que o legislativo deva interferir no litígio em andamento — referindo-se à batalha entre a Apple e a Epic Games‌.

Veremos no que isso dará.

