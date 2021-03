Apple Pay já está ativo no Banco Inter; cartões adicionais são compatíveis

Os cartões do Banco Inter ganharam compatibilidade com o Apple Pay! Até aí, nada demais, afinal ontem mesmo nós comunicados que essa compatibilidade chegaria hoje.

Publicidade

Quem quiser, já pode adicionar seus cartões do Banco Inter de duas formas:

Diretamente pelo app Wallet e fazendo a ativação pelo app ou via telefone. Pelo próprio app do Banco Inter, indo em Cartões » Configurações » Cartão » Apple Pay e seguindo as instruções da tela.

Vale notar que também é possível cadastrar o cartão virtual do Banco Inter no Apple Pay, mas não há necessidade nenhuma de se fazer isso — afinal, o próprio serviço da Maçã “transforma” o cartão físico em virtual, então estamos falando aqui em uma redundância desnecessária.

Contudo, como sempre acontece quando um novo cartão/banco entra para a carteira digital da Maçã, surge a pergunta: e os cartões adicionais?

Publicidade

A boa notícia é que o MacMagazine apurou que os cartões adicionais do Banco Inter são, sim, compatíveis com o Apple Pay!

A parte chata é que, para poder adicionar o cartão ao Wallet e usá-lo no serviço da Maçã, a pessoa terá que instalar o aplicativo do banco no iPhone.

Nesse caso, é preciso adicionar o cartão no Apple Pay pelo Wallet, digitando as informações do cartão e seguindo os passos da tela. Com o aplicativo do Banco Inter devidamente instalado, na hora da verificação o app será aberto; o titular da conta então faz a devida verificação e pronto. A partir daí, o app poderá ser apagado sem problemas.

Publicidade

Definitivamente, não é a melhor experiência; ainda assim, bastará fazer isso uma vez para que o seu adicional possa usufruir dos benefícios do Apple Pay no iPhone e/ou Apple Watch dele.

Vale notar também que os cartões do Banco Inter (Gold, Platinum ou Black) são múltiplos, ou seja, funcionam tanto para compras em débito quanto em crédito. E ambas as modalidades são suportadas no Apple Pay. No caso dos adicionais, eles obviamente não contam com a função débito.

No mais, os cartões do banco também já são compatíveis com as carteiras digitais Samsung Pay e Google Pay.