Apple TV+ terá série de contos feministas com Nicole Kidman

Mais um dia, mais uma novidade para o Apple TV+ — e hoje com um dos nomes mais reverenciados de Hollywood: a Maçã anunciou o sinal verde para a produção da série “Roar”, que terá ninguém menos que Nicole Kidman (vencedora do Oscar por “As Horas”) no elenco.

Publicidade

A série antológica, baseada num livro de crônicas homônimo escrito por Cecilia Ahern, terá oito episódios de meia-hora, cada um deles desafiando gêneros e contando uma crônica feminista a partir do ponto de vista de uma mulher.

Além de Kidman, o elenco da série contará também com Cynthia Erivo (“Harriet”), Merritt Wever (“Nurse Jackie”) e Alison Brie (“Entre Realidades”).

As showrunners e criadoras da produção são Liz Flahive e Carly Mensch, de “GLOW” — “Roar”, inclusive, é o primeiro fruto de um acordo de prioridade de longo prazo assinado por Flahive e Mensch com a Apple. Kidman também será produtora executiva, bem como Ahern.

A Apple prometeu divulgar mais nomes do elenco de “Roar” num futuro próximo, então ficaremos de olho. Promissor!