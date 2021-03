Como desativar as ligações compactas no iOS 14 (iPhone e iPad)

O iOS/iPadOS 14 trouxe diversas novidades, entre elas uma interface compacta para a assistente virtual Siri e para recebimento de chamadas telefônicas ou via FaceTime.

Apesar de ser muito bem-vinda — já que acaba não obstruindo o conteúdo que aparece na tela —, essa interface compacta pode ser incômoda para alguns usuários mais acostumados com a tradicional, que ocupa a tela toda.

Confira como voltar para a interface em tela cheia de ligações telefônicas e FaceTime — essa última podendo ser personalizada também em iPads.

Como habilitar novamente as chamadas em tela cheia

Vá em Ajustes » Telefone ou em Ajustes » FaceTime. Em seguida, toque em “Recebidas” e escolha a opção “Tela Cheia”, em vez de “Banner”.

Apesar dessa facilidade, não há uma opção de usar a opção tela cheia no Telefone e banner no FaceTime, por exemplo. No momento em que você escolher uma opção, ela será automaticamente selecionada para os dois tipos de ligações.

Pronto: a partir de agora, as chamadas recebidas serão exibidas no formato de tela cheia. 📞😄