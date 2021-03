Como redefinir dispositivos Bluetooth da Apple conectados ao Mac

Aqui no MacMagazine, já falamos um tempo atrás sobre como você pode resetar o Bluetooth do seu Mac, caso se depare com algum problema com a conexão sem fio.

Uma dica parecida permite que você redefina, para os ajustes de fábrica, todos os dispositivos Bluetooth da Apple conectados ao seu computador. Isso mesmo, de uma só vez!

Tal ação pode ajudar a resolver problemas envolvendo diversos periféricos, como um Magic Keyboard ou um Magic Mouse, por exemplo.

Para seguir o procedimento, mantenha pressionadas as teclas ⇧ e ⌥ ao mesmo tempo e clique no ícone do Bluetooth, na barra de menus do Mac. Depois, selecione “Redefinir todos os dispositivos Apple conectados aos ajustes de fábrica” e clique em “OK” para confirmar.

Caso o ícone do Bluetooth não esteja aparecendo na barra de menus, vá em Preferências do Sistema » Dock e Barra de Menus, selecione “Bluetooth” (na barra lateral) e marque a opção “Mostrar na Barra de Menus”.

Ou, se já estiver no macOS Big Sur, também pode arrastar a área de Bluetooth diretamente da Central de Controle dele para a barra de menus.

Super-útil, não?

via @davemark