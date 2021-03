elago lança pulseira transparente para Apple Watch

Já cansou de todas as opções de pulseira disponíveis para o Apple Watch? Começou a usar agora o reloginho da Maçã e está procurando o acessório mais discreto possível para prendê-lo ao seu pulso? A elago lançou recentemente uma opção bem interessante para as suas necessidades.

Publicidade

A pulseira Clear, como o nome já diz, é uma das poucas com design transparente para o Apple Watch, trazendo para o seu corpo aquela estética anos 2000 que nunca deixou nossos corações.

O acessório é feito de TPU com tratamento especial para evitar o amarelamento com o passar do tempo; além disso, a construção em plástico torna a pulseira “quase indestrutível” (segundo a fabricante) e facílima de limpar: basta passar um paninho com álcool e pronto.

A mais nova pulseira da elago é compatível com todos os modelos de Apple Watch e está à venda no site da fabricante por US$13 — em dois modelos, para os relógios de 38/40mm e os de 42/44mm. Que tal?

via Cult of Mac