iOS 14.5 e iPadOS 14.5 chegam às terceiras versões beta [atualizado 2x]

Novamente duas semanas após as segundas, a empresa liberou hoje as terceiras versões beta do iOS 14.5 (compilação 18E5164h ) e do iPadOS 14.5 (idem) para desenvolvedores — ficaram de fora, portanto, o watchOS 7.4 e o tvOS 14.5.

A terceira versão beta do macOS Big Sur 11.3, vale notar, também foi disponibilizada hoje mais cedo pela Apple.

Além da chegada do sistema antirrastreamento, o qual permitirá que usuários escolham se querem ou não compartilhar informações com aplicativos como Facebook e companhia, o iOS/iPadOS 14.5 trarão uma série de boas novidades que cobrimos em artigos anteriores.

O iOS 14.5 — junto ao watchOS 7.4 — permitirá que donos de iPhones com Face ID desbloqueiem o smartphone via Apple Watch, quando estiverem de máscara; além disso, ele trará suporte ao 5G no modo Dual SIM, AirPlay 2 no Apple Fitness+, compatibilidade com joysticks dos mais novos consoles da Microsoft e da Sony, entre outros.

Também será possível alterar o serviço padrão de música da Siri e relatar acidentes no Apple Maps. Além disso, ao menos por ora, o PiP voltou a funcionar no YouTube — e vale notar, também, que a Apple não mais enviará IPs de usuários para o Google no novo sistema.

Teremos ainda 217 novos emojis, novidades no app Música (como compartilhar letras no iMessage ou no Instagram), proteção extra contra ataques remotos e suporte aos fones Powerbeats Pro no app Buscar.

Essas novas versões beta pintarão muito em breve, é claro, para participantes do Apple Beta Software Program. Vale notar também que, juntos às novas versões beta do iOS/iPadOS, a Apple liberou hoje o Xcode 12.5 beta 3 (compilação 12E5244e ) para desenvolvedores.

Atualização 02/03/2021 às 19:02

A Apple retirou as terceiras versões beta do iOS 14.5 e do iPadOS 14.5 do ar. Veremos se elas retornarão em breve.

Atualização II 02/03/2021 às 19:22

As versões beta estão novamente disponíveis para desenvolvedores.