iOS 14.5 virá com nova aba “Itens” no app Buscar

E tome novidades do iOS 14.5!

Publicidade

Já falamos de diversos novos recursos os quais chegarão na nova versão do sistema operacional. Agora, com a liberação da terceira versão de testes, mais algumas foram descobertas.

Vamos a elas!

Aba “Itens” no app Buscar

O app Buscar serve tanto para localizar pessoas como também dispositivos Apple como iPhones, iPads, Apple Watches, Macs e AirPods. Na futura versão do iOS/iPadOS, contudo, será possível também rastrear acessórios de outras marcas, como fones da Belkin e da Beats.

Se preparando para a novidade, a Apple já tratou de implementar uma nova aba chamada “Itens” — a qual fica ao lado da aba “Dispositivos” (que lista todos os seus produtos Apple) —, como informou o MacRumors.

E, sim: as “AirTags”, futuro acessório que será lançado pela Apple para rastrear objetos, também aparecerão nessa aba.

Publicidade

Vale notar que a Apple abriu a possibilidade que qualquer acessório seja compatível com o rastreamento do app Buscar, então a ideia é que muitos outros também possam pintar nessa nova aba caso empresas adotem tal recurso.

Apple Card compatível com o Compartilhamento Familiar

Já falamos aqui que códigos do iOS 14.5 indicavam a chegada de um novo recurso focado no cartão de crédito da Apple. Chamado internamente de “Madison”, o recurso aparentemente permitirá adicionar o Apple Card ao Compartilhamento Familiar do iCloud.

Com isso, a pessoa dona do cartão poderia convidar dependentes para utilizá-lo, estabelecendo limites de gasto para cada um, checando as compras realizadas e recebendo alertas de uso; os dependentes precisam ter mais de 13 anos de idade e todos eles teriam acesso aos recursos do Apple Card, como o cashback e o acesso ao extrato.

Publicidade

Pois na nova versão beta do iOS 14.5, o 9to5Mac descobriu que usuários poderão escolher entre dois tipos diferentes de compartilhamento: “Permitir Apenas Gastos” (“Allow Spending Only”) ou “Tornar-se Co-Proprietários” (“Become Co-Owners”).

No primeiro, integrantes da família convidados poderão apenas usar o cartão como forma de pagamento; já no segundo, tais pessoas teriam mais acesso ao cartão, como acesso limite/saldo total, às configurações e ao histórico de transações.

O curioso é que ao ser convidado como co-proprietário do cartão, a pessoa poderá escolher se quer ter a sua própria pontuação de crédito ou compartilhar a mesma pontuação do titular do cartão. Caso opte pela primeira opção, será necessário fornecer o número de seguro social (social security number) ao Goldman Sachs, a fim de permitir que os relatórios de crédito sejam feitos de forma separada.

Esse iOS 14.5 promete, hein!