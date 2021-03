M575, mouse com trackball da Logitech, chega ao Brasil

Lançado no finalzinho de outubro, o ERGO M575, mouse sem fio da Logitech que tem uma trackball, acaba de chegar ao Brasil.

Publicidade

O mouse foi “projetado para maximizar o conforto e economizar espaço”, descartando a necessidade de mover o braço para movimentar o cursor. A trackball é bem precisa, com rastreamento de até 2.000DPI.

“Continuamos a ver uma tendência no aumento do trabalho remoto, então investir em ergonomia e conforto na mesa é mais importante do que nunca”, explicou Ricardo Filó, chefe de marketing da Logitech Brasil. “Para o time do ErgoLab, o laboratório da Logitech centrado na criação de produtos que ajudam as pessoas a se sentirem melhor, o suporte ergonômico continua sendo uma prioridade. O ERGO M575 é fruto exatamente dessas pesquisas, que se baseiam nas necessidades e feedback dos consumidores.”

O ERGO M575 é alimentado por uma única pilha AA (inclusa), que provê uma autonomia de até 20 meses quando operando em Bluetooth Low Energy ou até 24 no modo USB Unifying. Ele pode ser usado em Macs, PCs e também com iPads.

Publicidade

O preço oficial do mouse é de R$350 na Logitech Store, mas ele já pode ser encontrado por R$299 em algumas redes varejistas [Amazon, Casas Bahia, Extra].

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.