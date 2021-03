macOS Big Sur 11.3 chega à sua terceira versão beta

A Apple acaba de liberar para desenvolvedores a terceira versão de testes do macOS Big Sur 11.3 (compilação 20E5196f ).

Para quem não se lembra, a primeira versão de testes do macOS Big Sur 11.3 já trouxe a prévia de algumas novidades interessantes que chegarão ao sistema, como novos recursos de organização no Lembretes, suporte a janelas maiores em apps do iPadOS rodando em Macs com M1, compatibilidade com pares estéreo de HomePods e mais.

Na segunda beta, descobrimos que o app Música finalmente ganhará recurso de reprodução automática/contínua de músicas e, depois, noticiamos que o sistema permitirá recarregar Macs a 100% antes de um evento.

Nós, claro, ficaremos de olho em (novas) possíveis mudanças trazidas pela nova versão beta. Se você está no ciclo de testes, já é possível atualizar o seu sistema na área de Atualização do Software das Preferências do Sistema — ou baixar o update manualmente no site Apple Developer.

Há alguns dias, vale notar, a Apple também disponibilizou o macOS Big Sur 11.2.2 para todos os usuários.