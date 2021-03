Microsoft Teams ganhará chamadas criptografadas, canais compartilhados e mais

O Microsoft Teams tornou-se um dos principais companheiros digitais de muita gente durante a transição para o trabalho remoto, e é claro que a gigante de Redmond aproveitaria o primeiro dia da sua conferência Ignite, dedicada a empresas e usuários corporativos, para anunciar novidades na plataforma. Pois foi exatamente o que aconteceu.

Um dos recursos mais aguardados pelos usuários, e que chegará em breve, é a possibilidade de realizar chamadas com criptografia de ponta a ponta. Inicialmente, a funcionalidade será disponibilizada apenas para chamadas individuais, mas a Microsoft pretende expandir o recurso para outras conversas por voz e vídeo ao longo do tempo — o que colocará o Teams bem à frente de concorrentes como o Slack, que não oferece criptografia de ponta a ponta em nenhum aspecto da sua plataforma.

Outra novidade será o Teams Connect, a possibilidade de compartilhar os seus canais do Teams com qualquer pessoa ou organização, dentro ou fora da empresa. Com ele, múltiplas equipes e empresas poderão compartilhar canais, e os usuários poderão acessar esses canais diretamente dos seus ambientes do Teams — perfeito para troca de ideias, experiências e colaborações.

Para grandes empresas e organizadores de grandes eventos, a Microsoft anunciou também o Teams Pro, que permitirá a realização de seminários web para até 1.000 pessoas ao mesmo tempo (seja usuários dentro da empresa ou de fora); os organizadores e apresentadores podem criar mecanismos específicos de registro, usufruir de ferramentas aprofundadas de apresentação e receber relatórios de participação. O recurso será liberado gratuitamente para os planos empresariais do Microsoft 365.

Por fim, o Teams receberá um novo modo de visualização no PowerPoint Live, no qual será possível checar todas as notas, slides e chats numa mesma tela. Também será possível ativar novas formas de apresentação, como um “modo repórter” e um “modo destaque”, ambos com posicionamento dinâmico do apresentador na frente dos slides.

As chamadas criptografias começarão a ser testadas no Teams ainda neste primeiro semestre; todos os outros recursos citados já estão em fase de testes e deverão ser liberados em breve.

via ZDNet