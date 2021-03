O que é e como ativar a Reserva de Energia do Apple Watch

A cada nova geração do Apple Watch, novos recursos são adicionados com foco no bem-estar dos usuários. Foi assim com o sensor elétrico, capaz de fazer um eletrocardiograma e, mais recentemente, com o sensor capaz de medir a oxigenação no sangue.

Apesar de contar com tantos recursos, uma coisa não mudou muito desde a primeira geração: a duração da bateria.

No “papel”, a Apple promete 18 horas fora da tomada. No dia a dia, o relógio chega ao segundo dia com um pouco de carga — nada se comparado aos modelos concorrentes da Samsung, que podem aguentar até 48h longe da tomada.

A própria Apple sabe que a bateria do seu relógio não é lá essas coisas. Prova disso é o recurso Reserva de Energia, disponível desde a primeira versão do watchOS.

O que é o modo Reserva de Energia?

O modo Reserva de Energia permite ver as horas no Apple Watch e, ao mesmo tempo, manter a duração da bateria. É isso: o seu smartwatch perde o “smart” e vira um relógio comum.

Quando o Apple Watch está no modo Reserva de Energia, não há comunicação entre ele e o iPhone e você não consegue acessar os outros recursos do relógio.

Entrando no modo Reserva de Energia

O watchOS sugere (em um alerta) que você ative o modo Reserva de Energia quando o relógio atinge 10% de bateria.

Para ativar o modo de forma manual, deslize o dedo para cima a partir do mostrador e toque no ícone de porcentagem da bateria. Depois, deslize o dedo da esquerda para a direita sobre a opção “Reserva de Energia” para ativar o recurso.

Um aviso lhe alertará que as funções do relógio serão desativadas, exceto a exibição da hora. Toque, então, em “Continuar”.

Para visualizar a hora durante a Reserva de Energia, basta pressionar o botão lateral.

Saindo do modo Reserva de Energia

Para sair do modo de Reserva de Energia, você precisa necessariamente reiniciar o seu relógio. Para isso, pressione e segure o botão lateral até que o logo da Apple apareça; basta aguardar, então, para que o Apple Watch reinicialize.

Pode parecer básico, mas o modo Reserva de Energia pode ajudar você a não perder a hora quando não estiver com um carregador por perto. 🔋😛

