Prazo para a devolução do DTK (Mac mini) vai até 31/3

Há cerca de um mês, informamos que a Apple começou a lembrar desenvolvedores que participaram do Universal App Quick Start Program a devolverem o Mac mini que fazia parte do Developer Transition Kit (DTK). Agora, a companhia estipulou o prazo de entrega dessas máquinas: 31 de março.

Publicidade

A Apple alugou tais Macs personalizados com o chip A12Z Bionic para que desenvolvedores pudessem criar e atualizar aplicativos compatíveis com o Apple Silicon (a começar pelo chip M1).

Vale lembrar que desenvolvedores tiveram que pagar US$500 para obter o kit — e a Apple ofereceu inicialmente apenas US$200 de crédito (em qualquer produto) quando começou a pedir as máquinas de volta. No entanto, após várias reclamações, a empresa decidiu oferecer um crédito de US$500 pela devolução do kit.

A Apple começou a enviar os Macs mini do DTK no final de junho de 2020, então desenvolvedores puderam usá-los por cerca de 8 meses. Contudo, o programa possui, originalmente, 12 meses de vigência — ou seja, mas máquinas estão sendo solicitadas de forma antecipada. Ainda assim, outros benefícios do programa — como fórum de discussão privado e suporte técnico — continuarão disponíveis até o fim dos 12 meses.

Publicidade

Desenvolvedores que se recusarem a devolver as máquinas não receberão o crédito e podem até ser banidos do Apple Developer Program. A empresa disse anteriormente que os Macs do DTK não receberão mais atualizações de software, o que pode torná-los inutilizáveis após um certo período.

via MacRumors