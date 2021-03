Rumor: Apple parou de produzir iMacs 4K de 512GB e 1TB

Eu não sei se alguém por aqui tentou comprar recentemente um iMac de 21,5 polegadas (com tela Retina 4K) com SSD de 512GB ou de 1TB.

Caso tenha tentado, provavelmente se deparou com com a seguinte mensagem na Apple Store online (seja brasileira, portuguesa ou americana): “Atualmente indisponível”.

Que um novo iMac deverá ser apresentado pela Apple em algum momento de 2021, isso não é nenhum mistério — afinal, a transição para o Apple Silicon tem que continuar e os desktops da Apple ainda estão equipados com processadores Intel.

Pois de acordo com fones do AppleInsider, a Apple deverá fazer isso em breve. Isso porque ela teria parado de produzir tais iMacs 4K com SSDs de 512GB e de 1TB.

Ainda segundo o site, isso quer dizer que o tal novo iMac redesenhado (com um visual bastante influenciado pelo Pro Display XDR) por estar mais próximo do que imaginamos.

Alguns de vocês podem estar se perguntando por que a Apple não parou, então, de fabricar o modelo com SSD de 256GB e com Fusion Drive de 1TB? Bem, o AppleInsider especulou que tais iMacs poderão continuar existindo, agora com foco no mercado educacional. 🤔

Vale notar que os iMacs foram atualizados pela última vez em agosto passado e que, levando em conta a transição para seus próprios chips, está mesmo na hora de vermos novos computadores sendo lançados em breve.

Como sempre, só nos resta agora esperar.