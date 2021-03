Spotify terá mais ouvintes de podcasts que a Apple nos EUA ao fim de 2021

Sabemos que o Spotify não está medindo esforços para ser a maior plataforma de podcasts do mundo: a gigante sueca tem implementado vários recursos direcionados a esse tipo de experiência, além de realizar investimentos formidáveis no segmento para atrair criadores de conteúdo e programas exclusivos — o mais recente deles com apresentação de ninguém menos que Barack Obama e Bruce Springsteen, aliás.

Pois todos esses esforços parecem estar gerando resultado: de acordo com uma previsão do eMarketer, a plataforma de podcasts do Spotify chegará ao fim de 2021 com mais ouvintes que a da Apple nos Estados Unidos — algo inédito para a empresa de streaming sueca.

Segundo as estimativas, 28,2 milhões de pessoas nos EUA escutarão podcasts no Spotify ao menos uma vez por mês ao longo de 2021 — um crescimento previsto de 41,3% na comparação ano a ano. Já a plataforma Podcasts, da Apple, deverá ter 28 milhões de ouvintes mensais nos Estados Unidos, um crescimento virtualmente inexistente.

Mais alarmante (para a Apple) é notar as previsões do eMarketer para os próximos tempos: se as estimativas se confirmarem, o Spotify vai deixar a Maçã comendo poeira dentro de dois anos, vendo o número de ouvintes de podcasts mensais nos EUA subir para 37,5 milhões — enquanto a Apple manterá uma quantidade de ouvintes basicamente estável, com 28,8 milhões de usuários (e perderá parte da sua fatia de mercado no processo).

O analista da eMarketer Peter Vahle classificou a decolagem dos suecos como o resultado de um esforço bem-sucedido para transformar o Spotify numa espécie de “central digital de áudio”, enquanto a Apple… bom, em termos populares, a Apple dormiu no ponto:

Ao colocar música e podcasts no mesmo lugar, o Spotify rapidamente tornou-se a central para tudo que se refere a áudio digital. A Apple tem sido o principal nome dos podcasts por um longo período, mas em em anos recentes, a empresa não conseguiu acompanhar o ritmo do Spotify em investimentos e inovação na tecnologia e nos conteúdos dos podcasts. Os investimentos do Spotify deram aos criadores e anunciantes de podcasts bastante poder por meio das suas ferramentas de hospedagem, criação e monetização.

Obviamente, ninguém chegou lá na recepção do Apple Park para perguntar se a Maçã está de fato interessada em comprar essa briga e partir para cima do Spotify no mundo dos podcasts. O fato, entretanto, é que o segmento é deveras lucrativo: segundo a eMarketer, os gastos de anunciantes em podcasts nos EUA chegarão a US$1,28 bilhão em 2021, superando pela primeira vez a barreira do bilhão e registrando um crescimento de 41% na comparação ano a ano.

Mais que isso: segundo as estimativas, ao fim deste ano, os ouvintes de podcasts representarão 53,9% de todo o universo de consumidores de áudio digital nos EUA. Em 2024, segundo a eMarketer, serão 60,9%. Ou seja… temos aqui uma galinha dos ovos de ouro que, tirando umas iniciativas aqui e acolá, não está sendo muito explorada pela Apple.

Se a empresa continuará vendo a liderança no mercado ser perdida, teremos de aguardar para ver.

via TechCrunch