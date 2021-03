WhatsApp agora permite importar pacotes de figuras animadas

Um novo recurso do WhatsApp está sendo lançado para usuários no Brasil, na Índia e na Indonésia: a possibilidade de importar pacotes de figurinhas animadas personalizadas de apps de terceiros. As informações são do WABetaInfo.

Vale notar que o WhatsApp já permite adicionar pacotes de adesivos de terceiros, mas a capacidade de adicionar figurinhas animadas é nova. De acordo com as informações, o recurso está sendo disponibilizado tanto para iOS (versão 2.21.40) quanto para Android (versão 2.21.3.19).

O processo para criar e importar um pacote de stickers animados é basicamente o mesmo de figurinhas estáticas. O app Sticker Maker Studio, inclusive, é uma boa opção (gratuita) para criar figurinhas animadas e importá-las para o WhatsApp — o qual exige pelo menos três figurinhas em um pacote para habilitar a importação.

O WABetaInfo observa que a opção para importar figurinhas poderá levar algum tempo para aparecer, mesmo na versão mais recente. Além disso, eles alertam que pode haver alguns problemas ao tentar importar figurinhas estáticas e animadas que estão no mesmo pacote.

Outras novidades

Também segundo o WaBetaInfo, a última atualização do WhatsApp incluiu uma mudança na visualização de mensagens de áudio; nesse caso, se a opção “Confirmações de leitura” (Configurações » Conta » Privacidade) estiver desativada, o destinatário não mais verá quando você reproduzir suas mensagens de voz.

Além disso, o serviço adicionou uma nova animação na interface da barra de reprodução de áudios.