App da Microsoft faz transcrição e tradução simultânea de conversas

Conversar presencialmente com pessoas fora do nosso âmbito doméstico é um prazer que muitos de nós não temos há cerca de um ano, mas um aplicativo recentemente lançado pela Microsoft poderá ser uma grande mão na roda para usuários nessas situações — especialmente para pessoas com problemas auditivos e/ou em conversas com interlocutores que falam outros idiomas.

O aplicativo Group Transcribe, já disponível na App Store, é uma criação do Microsoft Garage (grupo de Redmond responsável por experimentos e projetos mais, digamos, excêntricos) com uma proposta bem simples: transcrever e traduzir conversas presenciais em tempo real, com todos os recursos que você poderia querer para uma tarefa como essas.

O app é capaz de identificar o emissor de cada fala, permitindo que todos saibam exatamente o que cada pessoa falou na conversa. Todos os participantes podem ingressar no papo em seus próprios smartphones (o que é excelente para manter o distanciamento social, também) — basta compartilhar um código QR e outro de acesso para aquela sala.

Por ser baseado numa “tecnologia inovadora de reconhecimento de fala”, não há necessidade de apertar um botão para falar nem nada do tipo: o app é inteligente o suficiente para capturar as vozes de todos os participantes, identificar cada um deles e transcrever a conversa para a tela (ou as telas).

Ele tem embutido, ainda, uma ferramenta de tradução que converte as frases para o seu idioma de preferência em tempo real. Atualmente, há suporte a 37 idiomas em 82 localidades, incluindo português (Brasil e Portugal), inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, russo, chinês (tradicional e simplificado), japonês e muito mais.

O Microsoft Group Transcribe exige o iOS 12 ou posterior e pode ser baixado gratuitamente na App Store. Vale a pena conferir!

