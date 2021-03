Apple libera terceira versão beta do tvOS 14.5

Após disponibilizar as terceiras versões de testes do macOS Big Sur 11.3, do iOS 14.5 e do iPadOS 14.5, a Apple liberou hoje o tvOS 14.5 beta 3 (compilação 18L5173f ) — falta, agora, somente o watchOS 7.4 beta 3.

A nova versão está disponível para desenvolvedores (seja pelo portal da Maçã ou pela atualização na própria Apple TV) e, em breve, deverá pintar também para participantes do Apple Beta Software Program.

Até o momento, a única novidade relevante do tvOS 14.5 é o suporte aos joysticks dos mais novos consoles da Microsoft (Xbox Series S/X) e da Sony (PlayStation 5).

Caso mais novidades surjam, informaremos.