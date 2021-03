Apple oferece migração do iCloud para o Google Fotos

Se você não é fã do iCloud e estava esperando uma oportunidade para migrar as suas imagens pro Google Fotos, a Apple hoje deu o empurrão necessário para isso. Quer dizer, mais ou menos.

A partir desta semana, usuários podem solicitar à Apple que transfira uma cópia das suas fotos do iCloud para o Google Fotos. Contudo, como a empresa informou nesse artigo de suporte, o serviço está disponível nos seguintes países: Austrália, Canadá, Estados Unidos, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suíça e União Europeia (incluindo, é claro, Portugal).

Vale notar que, ao solicitar a transferência de uma cópia das fotos e dos vídeos do iCloud para o Google Fotos, o conteúdo armazenado com a Apple permanece intacto — caso seja a sua vontade, será necessário apagar tudo depois que a migração for completada.

De acordo com a Apple, o processo de transferência leva entre três e sete dias, engloba fotos e vídeos de diversas extensões (JPG, PNG, WEBP, GIF, alguns formatos RAW, MPG, MOD, MMV, TOD, WMV, ASF, AVI, DIVX, MOV, M4V, 3GP, 3G2, MP4, M2T, M2TS, MTS e MKV). Tudo deve ser feito pela página “Dados e privacidade” da empresa.

Tenha em mente de há uma série de poréns nessa migração. Por exemplo: apenas a edição mais recente da foto é transferida e não a versão original; duplicatas aparecem como apenas uma foto; mesmo dentro de álbuns, vídeos são transferidos de forma separada; alguns conteúdos (como álbuns compartilhados, álbuns inteligentes, Live Photos e alguns metadados) não são transferidos.

Obviamente, você precisa ter espaço no Google Fotos para completar a operação; além disso, é bom saber que cada álbum no Google Fotos tem um limite de 20 mil imagens — se você tiver um álbum no iCloud com mais fotos, elas até serão transferidas, mas não para o álbum em si.

São muitos problemas, eu sei. Por outro lado, como estamos falando de uma migração de cópias e tudo permanece inalterado no iCloud, interessados podem testar essa nova solução antes de decidir se querem mesmo trocar de serviço ou não.

Quem sabe, no futuro, a ferramenta ganhe melhoras e fique disponível para usuários no Brasil. Qualquer novidade nesse cenário, é claro, nós informaremos.

via MacRumors