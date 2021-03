Apple recebe 11 indicações ao Annie, o “Oscar da animação”

A temporada de premiações de Hollywood segue a todo vapor e hoje foi a vez do Annie Awards (equivalente ao Oscar no mundo da animação) de anunciar seus indicados de 2020.

Pois a Apple conseguiu 11 indicações ao prêmio — 10 delas para “Wolfwalkers”, que é o filme mais indicado da cerimônia este ano junto a “Soul”, da Pixar.

Em termos de estúdios e plataformas, a Netflix disparou na frente, com 40 indicações. A Pixar e a DreamWorks Animation receberam 20 cada, enquanto o Apple TV+ ficou com 11 — dois a mais que a Disney, que ficou com 9 (contando as indicações da Pixar separadamente, isto é).

A notícia não muito boa da noite é que “Wolfwalkers” não foi indicado à principal categoria da noite, a de Melhor Longa-metragem — que é considerada o principal termômetro para o Oscar de Melhor Animação. Apesar disso, o longa da Apple e da GKIDS está na categoria de Melhor Produção Independente, cujos indicados são:

“Shaun, o Carneiro, o Filme: A Fazenda Contra-Ataca”

“Calamity Jane”

“On-Gaku: Our Sound”

“Ride Your Wave”

“Wolfwalkers”

A dubladora Eva Whittaker, responsável pela personagem Mebh Óg MacTíre, recebeu uma indicação na categoria de Melhor Atuação Vocal. Os indicados são:

Vanessa Marshall, “Earwig and the Witch”

Tom Holland, “Dois Irmãos”

Robert G. Chiu, “A Caminho da Lua”

Nicolas Cage, “Os Croods 2”

Eva Whittaker, “Wolfwalkers”

O longa também foi indicado na categoria de Melhor Direção em Longa-metragem, com os seguintes concorrentes:

Rémi Chayé, “Calamity Jane”

Glen Keane, “A Caminho da Lua”

Masaaki Yuasa, “Ride Your Wave”

Pete Docter e Kemp Powers, “Soul”

Tomm Moore e Ross Stewart, “Wolfwalkers”

E na categoria de Melhor Trilha Sonora em Longa-metragem:

Mychael e Jeff Danna, “Dois Irmãos”

Steven Price, Christopher Curtis, Marjorie Duffield e Helen Park, “A Caminho da Lua”

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste, “Soul”

Mark Mothersbaugh, Alessia Cara, Jon Levine e Colton Fisher, “Os Irmãos Willoughby”

Bruno Coulais e Kíla, “Wolfwalkers”

As demais indicações do filme são nas seguintes categorias técnicas:

Melhor Roteiro – Longa-metragem

Melhores Efeitos Visuais – Longa-metragem

Melhor Animação de Personagem – Longa-metragem

Melhor Design de Personagem – Longa-metragem

Melhor Design de Produção – Longa-metragem

Melhor Storyboarding – Longa-metragem

A outra produção lembrada da Apple foi a série “Stillwater”, que concorrerá na categoria de “Melhor Mídia para TV – Pré-escola”. O episódio selecionado é “The Impossible Dream / Stuck in the Rain”.

Os indicados são:

“Buddi” (episódio “Snow”)

“Muppet Babies” (episódio “Wock-a-bye-Fozzie“)

“Stillwater” (episódio “The Impossible Dream / Stuck in the Rain”)

“The Adventures of Paddington” (episódio “Paddington Digs a Tunnel to Peru”)

“Xavier Riddle and the Secret Museum: I am Madam President” (episódio “I am Madam President”)

Os 48º Annie Awards ocorrerão (virtualmente) no dia 16 de abril, com uma cerimônia que será transmitida virtualmente para o mundo inteiro. Você pode conferir a lista completa de indicações aqui.

Quais são as vossas torcidas?