Apple TV+ anuncia série sul-coreana com ator de “Parasita”

E o catálogo do Apple TV+ não para de crescer — para todos os países, inclusive. Hoje, a Maçã anunciou o sinal verde para a série “Dr. Brain”, ficção científica sul-coreana baseada no desenho animado de mesmo nome.

Lee Sun-Kyun (mais conhecido como o pai rico de “Parasita”) protagonizará a série, que será escrita e dirigida pelo cineasta Kim Jee-Woon — responsável pelo clássico “Medo”, de 2003, e por “O Último Desafio”, com Arnold Schwarzenegger. Será a primeira produção do Apple TV+ no idioma coreano.

“Dr. Brain” seguirá a jornada de um neurocientista obcecado com o desenvolvimento de tecnologias para acessar a consciência e as memórias das pessoas. Quando sua família é vítima de um acidente misterioso, ele usa suas invenções para entrar no cérebro da sua esposa e descobrir a verdade sobre as circunstâncias do fato.

A série já está em produção na Coreia do Sul, por meio do estúdio local Bound Entertainment, e a previsão de estreia está para o fim deste ano. Parece interessante, não?