Apple TV+ libera trailer da série “Calls”, que estreará dia 19/3

Tinha tempo que não ouvíamos falar da vindoura série “Calls”, uma adaptação anglófona da série francesa de mesmo nome, criada por Timothée Hochet.

Publicidade

Como explicamos, em sua versão original a série tinha um formato inovador, com episódios curtos (de no máximo dez minutos) e histórias reais contadas somente por meio de fontes de áudio verídicas, com pouca intervenção visual. E a Apple seguirá mais ou menos esse caminho.

Eis o trailer liberado hoje pelo Apple TV+:

De acordo com a empresa, “Calls” será “uma série diferente de tudo o que você já viu ou ouviu antes”, contada inteiramente por meio de conversas telefônicas de 12 minutos.

Baseada na bastante comentada série francesa de mesmo nome, “Calls” é uma experiência televisiva imersiva e inovadora que usa apenas áudio magistralmente e abstrações visuais mínimas para contar histórias divertidas e arrepiantes. Lançada de uma vez só em todo o mundo, todos os 9 episódios de 12 minutos são contados por meio de uma série de telefonemas que usam escrita nítida, talento vocal atraente e gráficos para ajudar a transcrever as conversas sombrias e dramáticas na tela. Esses cenários relacionáveis transportam o público para situações familiares que rapidamente se tornam surreais com momentos emocionantes e assustadores. Apresentando Lily Collins, Rosario Dawson, Mark Duplass e mais, “Calls” prova que o verdadeiro terror está na interpretação do que eles não podem ver na tela e nos lugares perturbadores que a imaginação pode levá-los.

Além dos nomes supracitados, temos também Nicholas Braun, Clancy Brown, Karen Gillan, Judy Greer, Laura Harrier, Paul Walter Hauser, Danny Huston, Nick Jonas, Riley Keough, Joey King, Stephen Lang, Jaeden Martell, Paola Nuñez, Pedro Pascal, Edi Patterson, Aubrey Plaza, Danny Pudi, Ben Schwartz, Aaron Taylor-Johnson e Jennifer Tilly — todos emprestando suas vozes ao projeto.

Publicidade

A série é dirigida por Fede Álvarez (“Evil Dead“), tem produção do Studiocanal e da Bad Hombre em associação ao CANAL+, e estreará no Apple TV+ no dia 19 de março.

Agora, por que a Apple não quis transformar “Calls” em um baita seriado distribuído no Apple Podcasts, eu não sei… 🤔