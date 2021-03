Como ativar as notificações de saúde cardíaca no Apple Watch

O Apple Watch vem ganhando cada vez mais recursos voltados para a saúde dos usuários. Já falamos aqui no MacMagazine do sensor cardíaco elétrico, capaz de fazer um ECG (ou eletrocardiograma) no seu pulso, e de como medir o nível de oxigênio no seu sangue com o relógio.

Além disso, o relógio pode alertá-lo caso os seus batimentos cardíacos estejam altos ou baixos demais, além de poder analisar o ritmo deles, podendo notificá-lo caso estejam irregulares, o que pode ser um sinal de fibrilação atrial.

Confira como ativar essas funções de saúde do Apple Watch.

Notificações de batimentos altos ou baixos

O Apple Watch tem a capacidade de notificá-lo caso os seus batimentos cardíacos estejam acima ou abaixo dos BPMs escolhidos, determinados por você, por um período de dez minutos.

Essas notificações estão disponíveis em todos os modelos de Apple Watch, exceto o de primeira geração. Além disso, o usuário precisa ter 13 anos de idade ou mais para que o recurso funcione.

Para ativar as notificações de frequência cardíaca, abra o app Watch no iPhone emparelhado e, na aba “Meu Relógio”, vá até “Coração”. Depois, toque em “Batimentos Elevados” ou “Batimentos Baixos” e selecione um valor definido em Batimentos Por Minuto (BPM).

Notificações de ritmo cardíaco irregular

Além de poder notificá-lo caso os seus batimentos cardíacos estejam altos ou baixos, o relógio pode averiguar se o ritmo do seu coração está batendo de forma irregular. O ritmo cardíaco irregular pode indicar a presença de fibrilação atrial.

O que é fibrilação atrial?

Trata-se de um dos tipos mais comuns de arritmia. Ele se torna mais comum à medida que a pessoa envelhece e é ocasionado quando as câmaras superiores do coração não batem em sincronia com as câmaras inferiores.

Ela pode ser temporária ou definitiva, mas normalmente as pessoas com esse diagnóstico vivem uma vida normal. Entre as maneiras de evitar episódios de fibrilação atrial estão a prática de exercícios físicos, uma alimentação saudável e controle do peso.

Caso não seja tratado com o devido cuidado, a fibrilação atrial pode acabar levando a quadros mais sérios, como insuficiência cardíaca e a criação de coágulos sanguíneos, o que pode levar a um acidente vascular cerebral (AVC).

Apesar de muitas pessoas não apresentarem sintomas da fibrilação atrial, os mais comuns podem incluir fadiga, palpitações e falta de ar, por exemplo.

Como ativar as notificações de ritmo irregular

Para ativar as notificações de ritmo irregular no relógio da Maçã, abra o app Watch e vá até a seção “Coração”. Depois, toque em “Configurar Notificações de Ritmo Irregular no app Saúde”.

Ao ser levado para o app Saúde, toque em “Configurar”, insira a sua data de nascimento e se você já foi diagnosticado com fibrilação atrial anteriormente. Depois, basta seguir os passos e habilitar as notificações do recurso.

O que fazer se você receber um alerta?

Ao receber algum desses alertas, é sempre bom entrar em contato com o seu médico para confirmar se está tudo bem com a saúde do seu coração.

Avisos importantes

É importante ter em mente que, apesar de todos esses benefícios de recursos de saúde no coração, o Apple Watch não detecta ataques cardíacos e em alguns casos, a notificação de ritmo irregular pode indicar a presença de uma arritmia diferente da fibrilação atrial.

Se cuide! ♥️

