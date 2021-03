Como salvar documentos recebidos no iMessage (iPhone, iPad e Mac)

O iMessage pode não ser lá muito popular aqui no Brasil, mas ninguém pode negar que ele vem se tornando uma boa alternativa a outros mensageiros. No iOS/iPadOS 14 e no macOS Big Sur, por exemplo, ele recebeu novos recursos — como a possibilidade de fixar conversas no topo e respostas diretas.

Por aqui, no MacMagazine, já demos algumas dicas bem bacanas para usar o app.

A dica de hoje diz respeito aos anexos que você recebe por ele. Com alguns poucos toques, você pode salvá-los diretamente no seu iPhone/iPad ou Mac (localmente) ou no app Arquivos (para que fique disponível na nuvem).

No iPhone/iPad

Abra o Mensagens e escolha uma conversa na qual há um documento que deseja salvar. Depois, toque no avatar (no topo do bate-papo), depois em Informações » Documentos » Ver Tudo.

A partir daí, basta escolher o documento que você deseja salvar e depois tocar no botão de compartilhamento, localizado no canto inferior esquerdo no iPhone e no canto superior direito no iPad para escolher o destino.

Para salvá-lo no app Arquivos, toque em “Salvar em Arquivos”. Depois, dê um nome para ele, escolha o seu destino (pasta) e toque em “Salvar”.

Obviamente, caso você esteja numa conversa e tenha acabado de receber um documento, poderá abri-lo e seguir a mesma dica assim envolvendo o botão de compartilhamento.

No Mac

Abra a conversa desejada e toque no ícone “i”, no canto superior direito. Na janela que se abrirá, role então até achar a seção “Documentos” e clique duas vezes no arquivo. A partir daí, basta ir em Arquivo » Salvar… e escolher o local que deseja guardar o documento.

Paralelamente, na tal janela que se abre após clicar no “i”, você pode também simplesmente arrastar o arquivo para a Mesa (Desktop) e depois movê-lo para onde quiser — inclusive para o iCloud Drive.

Fácil, não é mesmo?