Imagem vazada mostra Apple Pencil brilhante com nova ponta

Como sabemos, o Apple Pencil é o fiel escudeiro dos iPads — e, segundos rumores, a Maçã poderá apresentar novas versões do seu tablet em algum momento neste mês.

Caso isso proceda, qual a melhor hora para a companhia apresentar também uma nova versão do Apple Pencil senão com os novos iPads, não é mesmo?

O leaker conhecido como Mr. White publicou hoje uma imagem do que alega ser o “novo” Apple Pencil.

É difícil extrair muitas informações da imagem acima, porém é possível notar algumas excepcionalidades. A maior mudança parece ser o acabamento brilhante, em vez de fosco (relembrando a primeira geração do acessório — que continua à venda, diga-se).

Felizmente, esse suposto novo Apple Pencil também parece se conectar magneticamente aos iPads — já que não há nenhuma indicação de conector USB-C/Lightning nele.

Outra diferença notável é a ponta do ‌Apple Pencil‌. As duas primeiras gerações do acessório têm pequenas pontas de rosca que podem ser facilmente substituídas caso fiquem desgastadas. Na imagem acima, a ponta do suposto Apple Pencil parece ter um componente consideravelmente maior, com uma seção muito mais longa que é “aparafusada” no próprio ‌lápis.

Esse redesign poderia sinalizar uma nova funcionalidade do ‌Apple Pencil‌. Mais recentemente, uma patente concedida à Apple cobre possíveis pontas substituíveis com diversas funções, o que pode ser um indicativo dessa mudança.

Em suma, a imagem sugere que a suposta atualização do novo ‌Apple Pencil poderá ser mais focada na parte interna do acessório do que no design. Veremos!

