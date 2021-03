“iPhones 13 Pro” poderão ter sensor-shift na câmera ultra-angular

A tecnologia de estabilização de imagem por deslocamento de sensor, popularmente conhecida como sensor-shift, é uma das boas novidades da linha do iPhone 12 — mas é, também, deveras exclusiva: ela só está presente em uma das câmeras (a grande-angular) do aparelho mais caro da família, o iPhone 12 Pro Max.

Por outro lado, se a indústria de rumores estiver correta, é possível que vejamos o sensor-shift se espalhar em 2021: recentemente, o analista Ming-Chi Kuo afirmou que toda a família dos “iPhones 13” receberá a estabilização — presumivelmente na câmera grande-angular, como já ocorre no iPhone 12 Pro Max. Mas não é só isso!

De acordo com informações publicadas hoje pelo DigiTimes, o “iPhone 13 Pro” e o “13 Pro Max” receberão a tecnologia sensor-shift também na câmera ultra-angular. Os dois aparelhos, portanto, teriam o deslocamento de sensor não em uma, mas em duas das suas câmeras traseiras.

Além disso, segundo o DigiTimes, as ultra-angulares dos futuros aparelhos Pro também terão autofoco variável, marcando a estreia do recurso nos componentes — atualmente, todas as ultra-angulares dos iPhones têm foco infinito (fixo).

Tudo isso corrobora as informações dos analistas Blayne Curtis e Thomas O’Malley, do Barclays, os quais afirmaram no mês passado que os “iPhones 13” (de uma forma geral) teriam câmeras ultra-angulares bem melhores, com abertura ƒ/1,8 (capaz de capturar muito mais luz do que os atuais ƒ/2,4). As demais movimentações, embora provavelmente exclusivas dos modelos Pro, também serão muito bem-vindas para deixar as imagens “abertas” mais interessantes.

Vamos aguardar, portanto.

via MacRumors