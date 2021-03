Rumor: Apple poderá lançar “iPad mini Pro” este ano

Como informamos, as expectativas para o lançamento de um iPad mini de sexta geração neste mês são altas. No entanto, um novo boato vindo do oriente sugere que a Apple tem outra carta na marga para o segundo semestre deste ano: um “iPad mini Pro” — embora “iPad Pro mini” faria mais sentido, convenhamos.

Publicidade

De acordo com o blog coreano Naver [Google Tradutor], esse novo modelo poderá ter uma tela de 8,7 polegadas (o modelo existente tem 7,9″). Já o leaker Kang (que tem uma ótima reputação) disse que essa nova versão do tablet teria uma tela ocupando toda a parte frontal, portanto seu design seria semelhante ao do iPad Air e dos iPads Pro.

iPad Pro, iPad Air e suposto “iPad mini Pro”

Segundo as especulações, o dispositivo supostamente teria passado os estágios iniciais de desenvolvimento e planejamento — e está atualmente no estágio “P2”, com a Apple pronta para começar os testes de validação de design (DVT) em breve.

O ‌iPad mini recebeu um design atualizado em 2015, com o lançamento da sua quarta geração. Embora o gadget tenha recebido uma pequena atualização em 2019 com o chip A12 Bionic, display True Tone e suporte ao Apple Pencil, o ‌iPad mini‌ está, de fato, um pouco aquém das especificações dos tablets mais recentes da Maçã.

Publicidade

O conhecido analista Ming-Chi Kuo disse, no ano passado, que a próxima geração ‌iPad mini‌ terá uma tela de 8,5 a 9 polegadas. Ele, no entanto, não havia levantado a hipótese de uma nova variante do dispositivo até então.

De qualquer forma, resta-nos esperar por mais rumores ou indícios. Opiniões?

iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$4.319,10

Preço parcelado: em até 12x de R$399,92

Cores: cinza espacial, prateado ou dourado

Capacidades: 64GB ou 128GB

Lançamento: março de 2019

Geração: 5ª geração Comprar agora

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via NotebookCheck.net