Twelve South lança HoverBar Duo, stand para iPads e iPhones

Você pode querer um stand para iPad ou iPhone por diversos motivos. Eles são muito práticos em deixar as suas mãos livres para que você consiga realizar diversas atividades, seja enquanto faz uma videoconferência, grava algum tutorial em vídeo, cozinha assistindo a uma receita em vídeo, almoça vendo algum conteúdo no aparelho, entre outras muitas coisas.

Pois a Twelve South, famosa por criar acessórios de ótima qualidade e muito bom gosto, lançou agora o HoverBar Duo. Trata-se de um stand criado com o iPad em mente, mas que serve perfeitamente para o seu iPhone, também.

Com o stand, você consegue ajustar a altura ideal do dispositivo seja qual for a finalidade; ele inclui um suporte de mesa pesado e uma braçadeira de mesa flexível, que lhe dá a segurança necessária para “brincar” com a posição do aparelho independentemente do local.

Fazer uma videoconferência com o iPad ou iPhone na altura dos seus olhos, por exemplo, é ótimo! Mas as possibilidades de um acessório desse são muitas, como fixar o iPad ao lado do tela do seu Mac para que ele sirva como uma segunda tela (o recurso Sidecar, afinal, está aí para isso), abrir espaço na mesa para você posicionar o teclado e o mouse enquanto trabalha no tablet, entre muitas outras coisas.

O HoverBar Duo funciona basicamente com todos os iPads e iPhones e custa US$80.