YouTuber monta o primeiro iMac com Apple Silicon do mundo — de certa forma

O mundo da Maçã aguarda, com toda a atenção, os futuros iMacs com Apple Silicon. Pelo que os rumores indicam, os novos desktops deverão ter um design inspirado no Pro Display XDR e, se os estoques da Apple são alguma pista, é provável que a atualização chegue mais rápido do que imaginamos.

Mas e se você não quiser esperar? O YouTuber Luke Miani não quis e resolveu, em vez disso, empreender uma das suas peripécias mais ambiciosas até o momento: fazer, com as próprias mãos, o primeiro iMac com Apple Silicon do mundo inteirinho.

Miani desenterrou um velho iMac de 27 polegadas (modelo 2011), que ele mesmo fritou num mal-sucedido projeto anterior, e pôs-se a trabalhar. O candidato perfeito para complementar o processo estava bem na sua mesa: um dos novos modelos do Mac mini, já equipado com o chip M1 — e com uma placa-mãe/estrutura interna notoriamente diminuta, perfeita para ser encaixada dentro da carcaça do finado tudo-em-um.

Depois de retirar todos os componentes internos do iMac, o YouTuber usou um conversor adquirido na internet para transformar o computador num monitor externo — essencialmente, a função da peça é capturar um sinal de vídeo por meio de uma interface padrão (HDMI, VGA, DVI) e transmiti-la à tela do iMac através do conector proprietário utilizado pela Apple nas entranhas do desktop.

Feito isso, só restava a parte principal do processo: desmontar o Mac mini e prender toda a sua estrutura interna, basicamente intacta, na carcaça do iMac — algo que, dado o amplo espaço interno da trambolhuda máquina, foi feito sem muita dificuldade ou ferramentas especiais, só muita fita isolante e alguns parafusos. Feito!

Finalizado o processo, Miani percebeu que o seu “iMac mini” estava enfrentando problemas com os sinais Wi-Fi e Bluetooth — o que costuma acontecer quando você enclausura os receptores desses sinais numa gaiola de metal. Felizmente, isso foi resolvido simplesmente encaixando o cabo de uma das antenas do iMac na placa-mãe do Mac mini.

Obviamente, nem tudo é perfeito: o iFrankenstein só pode ter suas portas físicas e seu botão de liga/desliga acessados retirando a tela do computador, o que não é muito prático. Ainda assim, podemos considerar o experimento muito bem-sucedido — e uma boa antecipação para o que, com sorte, veremos nos próximos meses.

