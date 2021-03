App Store também será investigada por órgão antitruste britânico

Não bastasse a pilha de investigações contra a App Store, hoje a plataforma da Apple também virou alvo de uma nova apuração da Autoridade de Concorrência e Mercado (Competition and Markets Authority, ou CMA) do Reino Unido, a qual analisará a distribuição de apps e as condições que regem a loja.

Em setembro do ano passado, o órgão lançou uma investigação inicial acerca das reclamações de práticas anticompetitivas dos desenvolvedores sobre a App Store. Agora, a autoridade afirma ter “fundamentos razoáveis” para acreditar que a Apple infringiu a Lei da Concorrência inglesa, de 1998.

Mais precisamente, a CMA diz que sua investigação determinará se a Apple “tem ou não uma posição dominante sobre a distribuição de aplicativos em seus dispositivos no Reino Unido” e se ela impõe termos injustos ou anticompetitivos aos desenvolvedores que usam a App Store — incluindo a cobrança da famigerada “taxa Apple” sobre compras/assinaturas em apps.

Ao TechCrunch, um porta-voz da Apple enviou a seguinte declaração em resposta à ação da CMA, com tradução livre nossa:

Criamos a ‌App Store‌ para ser um lugar seguro e confiável para os clientes baixarem os aplicativos que amam e uma grande oportunidade de negócios para desenvolvedores em todos os lugares. Só no Reino Unido, a economia de aplicativos para iOS suporta centenas de milhares de empregos e qualquer desenvolvedor com uma grande ideia é capaz de alcançar clientes da Apple em todo o mundo.



Acreditamos em mercados prósperos e competitivos, onde qualquer grande ideia pode florescer. A ‌App Store‌ tem sido um motor de sucesso para desenvolvedores de aplicativos, em parte por causa dos padrões rigorosos que temos em vigor — aplicados de forma justa e igual a todos os desenvolvedores — para proteger os clientes de malware e evitar a coleta de dados desenfreada sem o seu consentimento. Esperamos trabalhar com a Autoridade de Concorrência e Mercado do Reino Unido para explicar como nossas diretrizes de privacidade, segurança e conteúdo tornaram a ‌App Store‌ um mercado confiável para consumidores e desenvolvedores.

Vale notar que, no fim do ano passado, a CMA criou uma nova agência para regulamentar as atividades grandes empresas de tecnologia no Reino Unido, incluindo a Apple, o Google e o Facebook — a qual passará a funcionar em abril próximo.

O cerco está só fechando…

via BBC