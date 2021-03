Apple lança página com orientações para pais e responsáveis

A Apple finalmente tem agora uma página na web com informações voltadas para pais e/ou responsáveis de crianças que usam seus produtos e serviços.

Denominada “Apple para crianças”, a página possui informações sobre como configurar o Compartilhamento Familiar e até mesmo ajudar uma criança a iniciar sessão em dispositivos com o ID Apple.

Também estão incluídos detalhes sobre como configurar um Apple Watch para um membro da família no watchOS 7 mesmo sem que essa pessoa (no caso uma criança) tenha um iPhone próprio.

A Apple destaca, ainda, como usuários com mais de 13 anos de idade podem atualizar a própria data de nascimento — vale notar que, se uma criança tiver menos de 13 anos e sua data de nascimento ‌Apple ID‌ estiver incorreta, um pai ou responsável deverá entrar em contato com o suporte da Apple em seu nome.

A página também disponibiliza informações sobre o funcionamento do recurso “Pedir para comprar” — o qual exige que crianças peçam pedir permissão do organizador da família para poder fazer compras. Outros links explicam como impedir compras dentro de apps, localizar dispositivos perdidos com Buscar e definir limites com o Tempo de Uso.

Por fim, a Apple aponta para artigos de suporte que falam sobre os controles parentais no iPhone, no iPad, no iPod touch, no Mac e na Apple TV.

Informações importantes, tudo em um só lugar.

via MacRumors