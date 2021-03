Apple Pay em Portugal chega ao Banco Montepio

Autor

Formado em Administração e Gestão de Empresas pela FCEE-Católica Lisbon School of Business & Economics, trabalha atualmente na PPM Coachers, empresa de consultoria, formação e outsourcing em Project Management, Business Analysis e Service Management, com as funções de Financial Controller e Marketing Manager. Comprou o seu primeiro iDevice em 2010, um iPhone 3GS, e em 2014 criou o "Kioske da Maçã", o seu primeiro projeto pessoal na forma de um blog de notícias sobre a Apple. Também já passou por sites como "All Things Apple" e atualmente tem o blog "Kioske do Diogo", de temática aberta. É um orgulhoso dono de um iPhone original e um iPhone 4, e tem como daily-drivers um iPhone 12 Pro, AirPods de segunda geração, Apple Watch Series 6, MacBook Pro de 13" com Touch Bar e Apple TV de quarta geração. Ainda fazem parte do seu arsenal de iDevices um iPhone SE de primeira geração para jailbreak e um iPhone 8 para as betas.