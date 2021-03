Apple poderá contestar funcionários sobre revistas obrigatórias

Muitos podem não se lembrar, mas desde 2015 a Apple está no meio de um imbróglio com milhares de funcionários os quais alegam que a gigante de Cupertino impôs políticas de inspeções de bolsas/mochilas obrigatórias.

Como informamos anteriormente, mais de 12 mil funcionários varejistas argumentaram que a Apple “os sujeitou a revistas de bagagem obrigatórias, realizadas fora do horário normal”, deixando-os sem compensação pelo tempo excedido do expediente.

Em uma audiência no começo desta semana, o juiz William Alsup disse que planeja conceder uma tutela antecipada em favor dos demandantes, mas permitirá que a Apple conteste as reivindicações individuais caso a caso. As informações são do Law360.

Alsup também informou que planeja realizar uma série de “minijulgamentos” por danos, durante os quais os advogados da Apple poderão argumentar contra as reivindicações dos funcionários individualmente.

Mais precisamente, a Apple alega que alguns funcionários podem não ter “esperado tempo suficiente” para ter direito a alguma compensação. Anteriormente, a companhia havia pressionado os funcionários a preencherem formulários detalhados sobre o tempo gasto nas inspeções de segurança, informando quando essas revistas foram realizadas — mas o juiz recusou essa medida.

Não vou exigir que os demandantes descubram todos os dias que ficaram na fila e por quanto tempo esperaram para serem revistados; se derem datas, não estariam dizendo a verdade. A Apple simplesmente está sem sorte nesse ponto.

Em vez disso, os funcionários estimarão o tempo gasto em exercícios de triagem de bolsas.

Caso todos os 12.400 funcionários sigam com o processo, a Apple poderá ter de pagar uma bolada de até US$60 milhões em indenizações.

via AppleInsider