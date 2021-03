Apple TV+ bate recordes com documentário de Billie Eilish

O investimento pesado no documentário sobre a carreira da cantora americana Billie Eilish (“The World’s a Little Blurry”) compensou: a produção atraiu um número recorde de novos assinantes para o serviço da Maçã, de acordo com o Deadline.

A Apple não divulga números de assinantes ou visualizações do ‌Apple TV+‌, mas de acordo com informações de “fontes da indústria”, o documentário aumentou o número de espectadores do serviço em 33%.

Além disso, quase metade dos espectadores (jovens adultos) vieram de fora dos Estados Unidos. Grande parte da audiência também veio do Reino Unido, da Austrália, do México, da Alemanha, do Brasil, da Rússia, da Holanda e da França.

O documentário é descrito como uma “verdadeira história de amadurecimento”, seguindo a jovem cantora e compositora até a sua ascensão ao estrelato.

Como informamos, a Apple pagou US$25 milhões pelos direitos de exibir o documentário, que foi dirigido por R.J. Cutler.

via PopCulture