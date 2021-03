Como impedir o download automático de podcasts (iPhone, iPad e Mac)

Os podcasts são excelentes opções de entretenimento e informação, com programas para todos os gostos. Apesar de já ser consolidado no mundo inteiro, esse formato começou a se popularizar por aqui nos últimos anos.

A dica de hoje, envolvendo o app nativo Podcasts da Apple, é relacionada ao download de episódios dos seus programas favoritos.

Por padrão, o app baixa automaticamente todos os episódios dos programas que você assina. Porém, isso pode acabar sendo um problema, principalmente para quem tem um dispositivo com pouco espaço de armazenamento.

Com um simples ajuste nas configurações do aplicativo, você evita esse tipo de problema.

No iPhone/iPad

No iPhone ou iPad, vá até Ajustes » Podcasts e, na opção “Baixar Episódios”, escolha “Desativado”.

No Mac

No Mac, abra o app Podcasts e, na barra de menus, selecione Podcasts » Preferências…. Vá até a aba “Geral” e selecione “Nunca” na opção “Baixar Episódios Automaticamente”.

Aqui no MacMagazine, inclusive, nós temos um podcast semanal com as notícias mais quentes do mundo Apple! 🔥🍎

O MacMagazine no Ar está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer e no SoundCloud — e você pode ver nesse artigo como assiná-lo em qualquer app/agregador usando o feed RSS dele. 😊