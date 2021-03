Como mostrar na tela o que a Siri fala para você (iPhone e iPad)

Uma das novidades do iOS 14 (e, consequentemente, também do iPadOS 14) foi a chegada da interface compacta da Siri. Ela permite que, ao mesmo tempo em que usa a assistente pessoal, você não perca o contexto do que é exibido na tela.

Apesar de a novidade ter agradado à maioria, uma coisa que muitos sentiram falta é que, por padrão, ela não mostra mais na tela o que você falou. Contudo, a Apple possibilita que você altere essa configuração — a dica é válida tanto para iPhones quanto para iPads.

Para isso, vá em Ajustes » Siri e Busca » Respostas da Siri e ative a opção “Sempre Mostrar Legendas da Siri”.

Depois de configurada, tudo o que a Siri responder irá aparecer na tela, como nas versões anteriores do sistema.

No caso dos Macs e Apple Watches não há essa configuração, uma vez que o retorno com respostas da Siri está sempre ativo.

Veja que, no mesmo local, você também pode ativar a opção “Sempre Mostrar Fala” para que apareça na tela o que você falou para a assistente virtual — desta forma, você consegue ver se ela entendeu tudo o que você falou da maneira correta. 😁