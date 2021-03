Google abandonará identificadores para rastrear usuários na web

O Google anunciou, no ano passado, a intenção de retirar o suporte para cookies de terceiros no Chrome, a fim de reduzir o rastreamento de usuários na web. Nesta semana, porém, a empresa deixou claro que não vai substituir esses cookies por outro recurso igualmente invasivo — apesar do impacto que a mudança terá nos seus negócios de publicidade.

Publicidade

Em vez disso, o Google afirma que seus produtos da web serão alimentados por APIs que “preservam a privacidade, evitam o rastreamento individual e, ao mesmo tempo, fornecem resultados para anunciantes e editores”.

Hoje deixamos claro que, com a desativação gradual dos cookies de terceiros, não vamos criar identificadores alternativos para rastrear pessoas que navegam pela internet – e tampouco usaremos esse tipo de identificador em nossos produtos.

Apesar de enfatizar a privacidade dos usuários, o Google explica que não está tentando se livrar da publicidade em geral: a empresa quer apenas substituir os métodos mais invasivos de rastreamento por uma ferramenta própria, chamada Privacy sandbox — o que lembra bastante as mudanças da Apple com relação ao Safari no iOS 14 e no macOS Big Sur.

Uma análise do APK beta do Chrome 89 feita pelo Android Police fornece alguns detalhes sobre os controles do Privacy sandbox e no uso do “Web Crowd” para permitir uma publicidade mais “pertinente”.

O Google, porém, não deixa explícito quando os novos recursos de privacidade entrarão em vigor. O que sabemos é que o suporte para cookies de terceiros deixará de existir definitivamente no começo de 2022.