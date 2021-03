Microsoft lança Edge 89 com início mais rápido e abas verticais

Seguindo com a série de melhorias implementadas no Edge, a Microsoft lançou hoje a versão 89 do seu navegador com algumas novidades bem interessantes.

A primeira delas é o recurso de abas verticais — que, como o próprio nome já diz, move suas abas para uma barra lateral do browser, com os ícones exibidos verticalmente. Passando o mouse pelas abas, a barra lateral se expande para exibir seus nomes. Muito útil para quem tem o hábito de manter 500 abas abertas ao mesmo tempo, como este que vos escreve.

Outra novidade é um recurso de Startup Boost — ou, traduzindo, uma forma de fazer com que o navegador inicie bem mais rapidamente após uma reinicialização. O recurso será implementado automaticamente até o fim deste mês e poderá fazer com que a abertura do browser fique entre 29% e 41% mais rápida.

O histórico também ganha melhorias, com um menu flutuante que pode ser acessado a partir de qualquer página — você pode, inclusive, fixá-lo numa barra lateral clicando no ícone de alfinete. Lembrando que, desde o início do ano, o Edge já conta com a sincronização de histórico e abas, um recurso há muito solicitado pelos usuários.

O Microsoft Edge pode ser baixado no site da Microsoft; quem já usa o navegador terá a atualização instalada automaticamente.