Nikon lança app de edição e gerenciamento de fotos para Mac e PC

Profissionais e usuários avançados do mundo da fotografia e do vídeo provavelmente já terão ouvido falar dos aplicativos ViewNX-I e Capture ND-D, ambos da Nikon — responsáveis por gerenciar e editar sua produção de imagens e vídeos. Pois recentemente, a fabricante aposentou os dois apps e lançou uma solução única para substituí-los: o NX Studio.

Publicidade

Aplicativo gratuito para Mac e PC, o NX Studio é um utilitário completo para administrar e editar sua produção audiovisual. Ele traz suporte a arquivos RAW, NEF e NRW, bem como todos os formatos mais comuns de imagem e vídeo.

Todos os seus arquivos ficam reunidos numa tela inicial bem intuitiva, onde você pode visualizar rapidamente cada foto ou vídeo, bem como seus metadados e localizações. Também é possível fazer comparações lado a lado entre dois arquivos e realizar edições simples em múltiplas imagens simultaneamente, para economizar tempo.

No modo de edição, você tem acesso a todos os ajustes básicos e avançados para ajustar seus cliques ao seu gosto. O app conta até mesmo com um editor de vídeos razoavelmente completo — naturalmente, você não encontrará aqui nada como um Final Cut Pro ou um Premiere Pro, mas o nível de controle é muito maior do que num iMovie da vida, por exemplo.

Publicidade

O NX Studio é pensado para usuários de câmeras Nikon: toda a interface e a terminologia utilizada é adaptada dos produtos da empresa, para que os usuários sintam-se “em casa” desde o primeiro momento. Ainda assim, nada impede que donos de outras câmeras ou usuários menos avançados instalem o aplicativo — o suporte a formatos é amplo, e o app oferece opções extensas de exportação para todos os gostos e necessidades.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente no site da Nikon. Excelente opção, hein?

via PetaPixel