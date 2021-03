Paramount+ é relançado e entra nos canais da Apple TV

O serviço de streaming de vídeos Paramount+ chegou ao Brasil em maio de 2019. Agora, em março de 2021, ele foi relançado — não apenas por aqui, mas em diversos países da América Latina e dos Estados Unidos.

Trata-se, como você pode imaginar, de mais um concorrente para Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO GO (que será substituído pelo HBO Max em breve), Globoplay, etc.

Catálogo

O serviço é controlado pelo grupo ViacomCBS e conta com produções do Showtime, da Paramount Television, da MTV, do Nickelodeon, do Comedy Central, do Porta dos Fundos e do CBS Studios.

Além de clássicos como “O Poderoso Chefão”, “Forrest Gump”, “Vanilla Sky” e “Missão: Impossível”, séries renomadas como “NCIS”, “Twin Peaks”, “The Good Wife”, “Todo Mundo Odeia o Chris”, “Dexter”, “Ray Donovan” e “The Affair” , temos também as estreias de “Black Monday”, “City on a Hill”, “Your Honor”, “The Good Lord Bird”, “The Comey Rule” e “Escape at Dannemora”, além de sucessos como “The Handmaid’s Tale” e originais como “Yellowstone“.

No total, são prometidas mais de 5 mil horas de filmes e séries!

Mudanças

Antes, o Paramount+ só podia ser assinado por operadoras parceiras e estava disponível apenas dentro dos ecossistemas delas (como no NOW, no Claro video, etc.); agora, com a reformulação, clientes podem assinar o serviço diretamente pelo app ou pelo site. Além disso, ele também está disponível em smart TVs.

Com o relançamento, o serviço também entrou para os canais da Apple TV. Isso quer dizer que ele pode ser acessado e assinado diretamente pelo aplicativo Apple TV, presente em iPhones, iPads, Macs e, é claro, Apple TVs.

Com o app Apple TV, você pode assinar apenas os canais que deseja, sem precisar fazer download de apps. Você pode assistir ao conteúdo incluído na assinatura diretamente no app Apple TV quando desejar e em todos os seus dispositivos.

Preço

Sua mensalidade continua por R$19,90 e novos assinantes podem testar o serviço durante sete dias.

