Por mudanças do iOS 14, LinkedIn deixará de coletar IDFA de usuários

Pouco a pouco, o terremoto causado pelo App Tracking Privacy e pelas mudanças de privacidade do iOS 14 vai se estabilizando — e as empresas afetadas pela novidade começam a aceitar o novo horizonte, alterando suas políticas para um futuro, com um pouco de sorte, mais amigável com os dados dos usuários.

Publicidade

Hoje foi a vez do LinkedIn de se mexer, e as notícias da rede são bem interessantes: em breve, o aplicativo da plataforma para iOS deixará de coletar o IDFA dos usuários por completo.

IDFA, para quem não está por dentro do assunto, é o Identificador para Anunciantes — um código aleatório usado para identificar o usuário entre múltiplos apps, criar métricas sobre seus interesses e direcionar anúncios. O código é justamente o epicentro das mudanças de privacidade do iOS 14, já que, a partir de agora, cada app precisará receber uma autorização expressa (e repetida de tempos em tempos) para coletar esses dados.

Segundo o LinkedIn, a mudança afetará a rede de anúncios e as campanhas realizadas por anunciantes dentro da plataforma, mas a equipe de marketing da empresa espera um “impacto limitado” nas performances das campanhas. Os anunciantes também não deverão sofrer grandes mudanças na forma como essas campanhas são configuradas.

Publicidade

A rede afirmou também que, a partir de agora, usará primordialmente os dados dos próprios usuários (isto é, aqueles disponíveis publicamente em seus perfis) para ajudar os anunciantes a alcançar seu público-alvo. Obviamente, a equipe do LinkedIn analisará de perto o desempenho das campanhas ao longo dos próximos meses e dará todos os retornos aos anunciantes.

Boas notícias — tomara que sirvam como tendência.

via 9to5Mac