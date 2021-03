Sarah Niles se junta à 2ª temporada de “Ted Lasso”

Com o perdão do trocadilho, “Ted Lasso” está com a bola toda: a série é amplamente considerada um dos grandes sucessos do Apple TV+ em 2020, com várias indicações aos principais prêmios de Hollywood — seu protagonista, Jason Sudeikis, inclusive, levou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série de Comédia no último domingo.

Pois agora, as notícias sobre a segunda temporada da série começam a se detalhar. De acordo com o Deadline, a atriz Sarah Niles se juntará ao elenco principal da série na próxima leva de episódios.

Niles, renomada atriz britânica que já apareceu em “I May Destroy You” e “Catastrophe”, interpretará uma psicóloga da área do esporte contratada pelo AFC Richmond, o time de futebol treinado por Ted Lasso.

Ainda não há informações sobre as filmagens e a previsão de estreia da segunda temporada de “Ted Lasso”, mas ficaremos de olho — certamente, a Apple quer adiantar o máximo possível essa estreia para dar mais um fôlego ao seu serviço de streaming.

via Apple World Today