Satechi lança hub/adaptador USB-C 9-em-1

Desde que a Apple resolveu colocar apenas portas USB-C/Thunderbolt 3 em seus notebooks, o mercado foi infestado com opções de hubs e adaptadores para suprir a demanda de usuários pelos outros tipos de conectores. A última novidade da Satechi, contudo, pode ser a solução ideal para quem procura diversidade.

O USB-C On-the-Go Multiport Adapter conta com nada menos que nove opções de conexão, sendo elas:

Uma porta HDMI (4K, 60Hz)

Uma porta VGA (1080p, 60Hz)

Uma porta USB-C PD de até 100W

Uma porta Gigabit Ethernet

Duas portas USB-A (para dados)

Uma porta USB-C (para dados, não suporta carregamento nem vídeo)

Slots para cartões SD e microSD

Obviamente, tal acessório é útil não apenas para donos de MacBooks como também para quem tem um iPad Pro ou Air (com portas USB-C). E, com a porta USB-C que fornece até 100W, você poderá recarregar até mesmo um MacBook Pro de 16″ sem nenhum problema — ou seja, é conectar o USB-C On-the-Go Multiport Adapter à tomada, ligá-lo ao seu dispositivo e não se preocupar mais com energia nem com opções de conectividade.

Para completar, ele vem ainda com dois cabos USB-C removíveis. É um adaptador ótimo para você usar em casa, no trabalho e até mesmo em viagens.

O USB-C On-the-Go Multiport Adapter pode ser comprado tanto pelo site da Satechi quanto pela Amazon americana e custa US$100. Até o dia 15 de março, é possível usar o cupom MULTIPORT20 para ganhar 20% de desconto.

