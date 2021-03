Siri “escolherá” seu serviço de música padrão no iOS 14.5

No mês passado, falamos aqui sobre uma boa novidade do iOS 14.5 (ainda em fase de testes): a possibilidade de escolhermos o serviço de áudio padrão da Siri. O recurso levantou a suspeita de que, eventualmente, a Apple passaria a permitir que configurássemos o serviço de música padrão do sistema como um todo, da mesma forma como já acontece com o email e o navegador.

Pois hoje, a Apple enviou um comunicado ao TechCrunch informando que não é o caso — na verdade, nem mesmo a escolha do serviço de música “padrão” da Siri será, de fato, um padrão.

Explico: segundo a Maçã, não será possível escolher um serviço único (Spotify, Pandora, Amazon Music, etc.) para ser aquele que a assistente usará todas as vezes que você fizer a solicitação de uma música. Em vez disso, a Siri usará sua inteligência para aprender, com o tempo, os hábitos do usuário e abrir o conteúdo em questão na plataforma que você mais usa.

Por exemplo: se você usa mais o Spotify para ouvir música, o aplicativo Podcasts, da Apple, para ouvir seus programas de áudio, e o Amazon Kindle para audiolivros, a Siri poderá “entender” esses hábitos. Desta forma, quando você pedir para ouvir uma música pela assistente, ela começará a tocar o conteúdo diretamente no Spotify sem que você tenha que fazer essa escolha nos ajustes (ou pedir especificamente que a música seja tocada por lá); mesma coisa com os podcasts e audiolivros.

Enquanto esse aprendizado não estiver completo, o usuário poderá escolher o serviço usado para abrir cada tipo de conteúdo — a Siri exibirá uma lista de todos os apps que podem tocar aquele tipo de áudio (músicas, podcasts, audiolivros), inclusive os não-nativos. A assistente exibirá, também, um aviso indicando que está aprendendo a escolher os serviços certos para cada tipo de áudio.

O recurso está evoluindo a cada nova versão beta do iOS 14.5, e deverá estar nos trinques para o lançamento da versão final do sistema, que deverá ocorrer nas próximas semanas. Bem legal, não?