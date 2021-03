Warren Buffett vende mais de US$1 bilhão em ações da Apple

Em um documento fiscal [PDF] divulgado recentemente, a Berkshire Hathaway (do investidor Warren Buffett) informou que, no quarto trimestre de 2020, a empresa vendeu 9,81 milhões de ações da Apple ( $AAPL ) por quase US$1,1 bilhão.

A companhia começou a adquirir ações da Apple em 2016, com uma compra de 9,81 milhões de ações — sim, exatamente o mesmo número de ações que Buffett vendeu no fim do ano passado. Antes disso, a Berkshire havia vendido cerca de US$800 milhões em papéis da Maçã.

Em setembro do ano passado, a Berkshire possuía ações da Apple avaliadas em US$111,7 bilhões. Mesmo depois da venda mais recente, o investimento de Buffett em Cupertino está avaliado em cerca de US$120 bilhões, de acordo com a Bloomberg.

Apesar da venda, Buffett certamente não está desistindo da companhia. As ações da empresa continuam sendo o maior investimento de capital da Berkshire — atualmente ela é a terceira maior acionista da Apple.

A venda de pequenas partes de sua participação dá à Berkshire fundos para investir em outras ações, embora ela ainda se concentre em empresas estabelecidas — a maioria fora do nicho tecnológico.