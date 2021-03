Apple mostra bastidores e estúdios do serviço Fitness+

A Maçã convidou a Men’s Health para uma espécie de tour virtual pelo estúdio onde o trabalho pesado do Apple Fitness+ é feito. Durante a visita, a revista também falou com o diretor de bem-estar da Apple, Jay Blahnik.

Publicidade

O prédio onde está localizado o estúdio do Apple Fitness+, em Santa Monica (Califórnia, Estados Unidos), tem cerca de 2.136 metros quadrados e 3 andares. Segundo Blahnik, o local foi projetado para ser um ambiente onde a empresa pode criar “experiências de treino incríveis”.

Por dentro, como poderíamos imaginar, o estúdio tem um design que aspira as características mais sobressalentes da Apple — desde acabamentos em madeira até as portas de vidro que lembram as de algumas Apple Stores.

O estúdio em si possui várias telas espalhadas que exibem uma visão ao vivo do que está sendo capturado, além de grandes espelhos. O coração do estúdio, é claro, são as câmeras — para gravar vídeos do Fitness+, a Apple usa sete câmeras cinematográficas acopladas a braços robóticos.

Blahnik explicou que a Apple queria oferecer, com o Fitness+, uma “experiência dinâmica e totalmente envolvente”. Para fazer isso, a empresa desenvolveu um software exclusivo que exibe as métricas na tela no momento correto durante um exercício. Por exemplo: quando um treinador diz “corra rapidamente por 30 segundos” durante um treino, o Fitness+ exibe um cronômetro de 30 segundos na tela.

Ao lado do estúdio de gravação, existe uma sala de ensaio que serve como um lugar para os treinadores planejarem, coordenarem e ensaiarem seus treinos antes de entrar no estúdio e gravar. Como o próprio estúdio, a sala de ensaio é equipada com piso de madeira, espelhos e portas de vidro. Blahnik descreve a sala de ensaio como um “lugar para colaboração”, enfatizando que os treinadores “devem estar abertos a comentários e modificações em seus exercícios”.

Blahnik não quis comentar sobre os próximos projetos da Apple focados em fitness. Ele se ateve a dizer que isso é “uma maratona, não uma corrida de velocidade”.

Estamos entusiasmados com o produto que estamos lançando e entusiasmados com o futuro. Isso não é um hobby para nós. Estamos realmente nos comprometendo e investindo nisso.

Confira aqui a reportagem completa da Men’s Health.

via MacRumors