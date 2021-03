Apple TV+: Ray Liotta entra para o elenco de “In With The Devil”

Como informamos em janeiro, o Apple TV+ terá um nova série criminal chamada “In With the Devil”, baseada na obra homônima de James Keene e Hillel Levin — a qual será estrelada pelo ator Taron Egerton (“Rocketman”).

Agora, informações do Deadline dão conta de que Ray Liotta (“Os Bons Companheiros”) se juntará ao elenco.

“In With the Devil” é baseada em uma versão ficcional da experiência real de Keene na prisão. Liotta interpretará o pai do coautor, um ex-oficial da polícia “que tinha amigos influentes nas esferas mais altas do governo estadual e local”.

A produção também contará com a participação do ator Paul Walter Hauser (“O Caso Richard Jewell”), que interpretará um assassino condenado que Keene conhece enquanto está na prisão.

A série limitada terá seis episódios e é escrita pelo autor Dennis Lehane, com direção de Michael R. Roskam. Ainda não há uma provável data de lançamento.

via iDownloadBlog