Como ajustar o volume da Siri (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e HomePod)

A Siri foi uma das pioneiras no mundo das assistentes pessoais, chegando ao mercado em 2011 com o iPhone 4s. De lá para cá, ela vem recebendo muitas melhorias e tem ficado cada vez mais inteligente.

Um truque que talvez muitos não saibam é a possibilidade de controlar o volume do retorno de voz da assistente. A dica vale tanto para iPhones/iPads quanto para Apple Watches, Macs e HomePods.

No iPhone/iPad

É muito simples controlar o volume da Siri pelo iPhone ou iPad. Enquanto a Siri estiver respondendo uma pergunta, basta usar os controles de volume do dispositivo. Se estiver usando fones de ouvido, ajuste o volume normalmente.

No Apple Watch

No caso do Apple Watch, vá até Ajustes » Siri e controle o volume na seção “Volume da Voz — Alto-Falante”. Toque nos botões para fazer os ajustes ou toque no controle deslizante e controle o volume usando a Digital Crown.

No Mac

No caso dos Macs, há algumas maneiras diferentes de alterar o volume da assistente virtual:

Usando as teclas de volume ou a Touch Bar, se o seu Mac tiver esse componente.

Usando o atalho de volume na Central de Controle, localizada na barra de menus do Mac. Se ele não estiver visível, vá em Preferências do Sistema » Dock e Barra de Menus » Som e marque a opção “Mostrar na Barra de Menus”. Se quiser que o atalho sempre apareça no topo, marque “Sempre” no menu suspenso.

Se preferir, há ainda a opção de controlar o volume indo em Preferências do Sistema » Som e, na aba Saída, use o controle deslizante localizado na parte inferior da tela.

Assim como no iPhone e iPad, caso esteja usando fones de ouvido, ajuste o volume normalmente. Isso, claro, enquanto a Siri fala.

No HomePod

A Apple deixa claro que o volume da Siri no alto-falante inteligente é ajustado automaticamente de acordo com o som ambiente. Mas se mesmo assim quiser alterá-lo, basta usar os controles de volume localizados no topo dele enquanto a Siri estiver falando.